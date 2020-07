Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis: euforia tra i fan [FOTO] (Di giovedì 16 luglio 2020) Di recente il profilo Instagram di Giorgio Mastrota si è riempito di innumerevoli like per un’ immagine che ha rallegrato tantissimi followers. Il re delle televendite ha iniziato a condurre in tv insieme a Natalia Estrada, e dal loro amore è nata Natalia Jr. Dopo una brusca separazione, Mastrota ha continuato a lavorare in televisione, mentre la Estrada si è dedicata esclusivamente alla grande passione per l’equitazione; abbandonando così del tutto i riflettori dello spettacolo e del cinema. Ma qualcosa di nuovo ed euforico li ha riuniti in un marasma di felicità. Natalia e Giorgio saranno presto nonni per la seconda volta. Infatti la figlia è di nuovo incinta. La ... Leggi su velvetgossip

