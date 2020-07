Gigi Hadid col pancione, finalmente sui social mostra le sue dolci curve (Foto) (Di giovedì 16 luglio 2020) Ha un gran bel pancione Gigi Hadid ma non ha intenzione di concedersi alla curiosità di chi le chiede di mostrare le sue dolci curve, non l’ha fatto fino ad ora ma arriva poi la prima volta (Foto). Prime immagini della splendida Gigi Hadid in dolce attesa, la modella spiega la ragione per cui non si mostra con il pancione, la sua gravidanza è importante per lei ma non è certo la cosa più importante al mondo. Sottolinea che stanno accadendo tante cose ben più importanti di cui vale la pena parlare. La modella è incinta del suo primo figlio da Zayn Malyk. Deliziosa su Instagram in una lunga diretta ha poi deciso di mostrare il suo ventre ... Leggi su ultimenotizieflash

