Genzano, il cantante Luca Guadagnini and Band esce con il singolo “Sara e i suoi simili”. Grande successo tra i suoi fan (Di giovedì 16 luglio 2020) Torna su tutte le piattaforme musicali online più famose da domani 17 luglio con un nuovo singolo il cantautore di Genzano, Luca Guadagnini e la sua Band. Con il singolo ” SARA ED I suoi SIMILI”, un pezzo frizzante ed attualissimo, Luca Guadagnini descrive perfettamente in maniera ironica e giocosa, la realtà musicale di oggi, “in cui il cantautorato e la generazione di un decennio fa, dice l’artista, deve fare i conti con un nuovo linguaggio che ha stravolto completamente il modo di comunicare, non solo nella parola, ma anche nei suoni. Rispetto agli anni ’90 la musica attuale predilige alla ricerca aggregante ed inclusiva della sperimentazione e della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Si terrà sabato 25 luglio 2020, nella splendida cornice di Casa Mamre, un antico convento del 1600 affacciato sul lago di Nemi, presso le Suore dell’Assunzione di Genzano, questo evento di musica e pr ...

Genzano, a Casa Mamre "QUESTO MARE È PIENO DI VOCI". Musiche e parole dal Mediterraneo e oltre

