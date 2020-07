Diageo annuncia la prima bottiglia in carta per Spirits (Di venerdì 17 luglio 2020) Diageo ha annunciato oggi di aver creato la prima bottiglia per Spirits al mondo a base di carta e 100% plastic free realizzata interamente con legno proveniente da fonti sostenibili. La bottiglia debutterà all’inizio del 2021 con una release di Johnnie Walker. Siamo costantemente impegnati – dichiara Ewan Andrew, direttore Sostenibilità di Diageo – a spingere sempre più avanti i confini degli imballaggi sostenibili e questa bottiglia ha il potenziale per essere veramente innovativa. La lanceremo con Johnnie Walker, marchio che ha spesso aperto la strada all’innovazione nel corso dei suoi 200 anni di esistenza”. Il progetto nasce grazie ad un nuova partnership fra ... Leggi su winemag

LA PARTNERSHIP ECOFRIENDLY Diageo è da tempo impegnata nella sostenibilità, tanto che prevede di utilizzare esclusivamente energie rinnovabili per tutte le attività entro il 2030. Il gruppo britannico ...

