Dead Heat Summer Race part 1 evento estivo fate GO (Di giovedì 16 luglio 2020) Con il ritorno dell’evento estivo del 2019 (NA), sono ritornate diverse belle ragazze in costume. Dall’imperatore romano Nerone al leggendario re britannico Artù (nelle loro versioni genderbend), scegliere la vostra preferita non sarà facile. Prima di parlare però dei servant ottenibili tramite il gacha, vediamo il servant che si unirà alla vostra Chaldeasemplicemente finendo l’evento: la dea mesopotamica Ishtar, nella sua nuova versione rider. Dead Heat Summer Race analisi di Ishtar Ishtar è un servant dai diversi ruoli, in primis di farmer con il suo NP quick AoE, ma può funzionare anche da supporter, infatti la sua prima skill, Glittering Aquatic Gown A aumenta il buster, il quick e la NP generation di tutto ... Leggi su manaskill

Ultime Notizie dalla rete : Dead Heat Dillon's Dead-Heat Breakers Recensione: lo sceriffo torna su Nintendo 3DS Everyeye Videogiochi