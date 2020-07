Costantino Della Gherardesca: “Barbara d’Urso? E’ una martire!” (Di giovedì 16 luglio 2020) Costantino Della Gherardesca, recentemente intervistato dal settimanale Oggi, ha preso le difese di Barbara d’Urso definendola una martire. Costantino Della Gherardesca, prima di iniziare la sua avventura a Ballando con le stelle con Milly Carlucci, ha concesso un’intervista al settimanale Oggi dove ha scelto di prendere le difese di Barbara d’Urso, che da qualche tempo … L'articolo Costantino Della Gherardesca: “Barbara d’Urso? E’ una martire!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

positanonews : Ravello, Costantino Della Gherardesca si gode la città della musica: ecco chi è tra le #news - RaiPremium : Alle 21.20 #PechinoExpress2020 L'adventure-game porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non… - GigiGx : @FabyMaves90 Sì, in passato lo hanno condotto Costantino Della Gherardesca, Gabriele Corsi, Flavio Insinna e Nicola… - pchicg10 : @faipianoamore Beh ha almeno avuto l'opportunità di fare lo Shakespeare della situazione..C'è gente (ragazze), che… - salviamoroma : RT @salviamoroma: #Roma Campidoglio Musei Capitolini Palazzo dei Conservatori frammenti marmorei della statua colossale di Costantino 306-3… -