Confindustria, Marcella Panucci lascia la direzione generale dopo 8 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Marcella Panucci lascia la direzione generale di Confindustria . Un ruolo ricoperto per otto anni, con impegno e dedizione, a favore del sistema di rappresentanza delle imprese , sottolinea via dell ... Leggi su gazzettadelsud

clarissa_gmai : RT @dariodivico: La Confindustria ha comunicato ufficialmente che Marcella Panucci lascia la direzione generale. Il suo ruolo sarà ricopert… - fisco24_info : Confindustria: Panucci lascia Direzione generale, ad interim Mariotti: Marcella Panucci lascia la direzione general… - franco_sala : RT @dariodivico: La Confindustria ha comunicato ufficialmente che Marcella Panucci lascia la direzione generale. Il suo ruolo sarà ricopert… - dariodivico : La Confindustria ha comunicato ufficialmente che Marcella Panucci lascia la direzione generale. Il suo ruolo sarà r… - Michele_Arnese : SILURO DI BONOMI 'Marcella Panucci lascia la Direzione Generale di Confindustria' (comunicato stampa di Confindustria) -

