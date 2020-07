Buffagni: “Aspi, tlc e tecnologia Dallo Stato efficienza e sicurezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Mi auguro che lo Stato sia presente nelle infrastrutture strategiche in modo stabile”. E fra questi asset fondamentali c'è Autostrade. Parola di Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico dei 5 Stelle che in una pimpante intervista ai microfoni di Radio 24 non cela l’intenzione di indirizzare Cassa depositi e prestiti, la cassaforte dello Stato, verso un investimento stabile in Aspi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Buffagni: “Aspi, tlc e tecnologia Dallo Stato efficienza e sicurezza” - Affaritaliani : Aspi, Buffagni: “Con tlc e tecnologia: dallo Stato efficienza e sicurezza” - angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: BUFFAGNI: SE I BENETTON NON LASCIANO ASPI, NON C'È MOTIVO PERCHÉ M5S RESTI NEL GOVERNO - GHERARDIMAURO1 : RT @max_ronchi: BUFFAGNI: SE I BENETTON NON LASCIANO ASPI, NON C'È MOTIVO PERCHÉ M5S RESTI NEL GOVERNO - max_ronchi : BUFFAGNI: SE I BENETTON NON LASCIANO ASPI, NON C'È MOTIVO PERCHÉ M5S RESTI NEL GOVERNO -

