Belén e Stefano, interviene Alba Parietti: “Mi fa tanta tenerezza” (Di giovedì 16 luglio 2020) Difficile trovare qualcuno che non si sia fatto un’idea o un’opinione su quanto accaduto tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ufficialmente lontano dopo essersi riavvicinati per la seconda volta. Tradimenti, litigate durante il lockdown, messaggi a quanto pare “inequivocabili”: tanta attenzione insomma sui fatti, sui dettagli e molta poca sullo stato emotivo e psicologico delle persone interessate, vip sicuramente, ma sempre persone. A spezzare una lancia in favore della showgirl argentina è stata Alba Parietti che discorrendo a Chi sulla vicenda, non ha indugiato a confessare di rivedere sé stessa in quello sguardo triste e tanto attuale di Belén. Alba Parietti, la compassione per Belén C’è ... Leggi su thesocialpost

