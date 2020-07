Barletta. Incidente mortale su statale 170, lutto cittadino in occasione dei funerali (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarà proclamato il lutto cittadino in occasione della celebrazione dei funerali dei tre giovanissimi ragazzi di Barletta morti all’alba di ieri in un Incidente stradale avvenuto sulla strada statale 170 che collega Barletta ad Andria. Lo annuncia il primo cittadino Cosimo Cannito in segno di profondo cordoglio per la morte di Giovanni Pinto e Pasquale Simone di 17 anni e Michele Chiarulli di 19. Leggi su laprimapagina

