Autostrade, anche Di Maio ammette: “Ma quale vittoria di Conte, i nostri non capiranno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il retroscena di Repubblica è ghiotto quanto autorevole. E riporta un passaggio delicato della riunione del Consiglio dei ministri dell’altra notte, quando a un certo punto il premier Conte ha annunciato l’accordo sui Benetton e Autostrade. Ai complimenti di Dario Franceschini, rivolti al premier, per aver “portato a casa una vittoria che ha messo d’accordo tutti”, Luigi Di Maio s’è adirato e ha preso la parola. “Scusa, ma per noi non è una vittoria. Otteniamo un risultato importante ma sembrerà un arretramento. E questo perché solo due giorni fa il governo aveva sostenuto la linea della revoca…”. Da lì al titolo del retroscena, firmato da Tommaso Labate, il passo è breve: “Di ... Leggi su secoloditalia

L’apertura delle Borse europee è attesa oggi sotto la parità, all’indomani di una seduta brillante che ha visto Piazza Affari chiudere a sua volta in buon rialzo (Ftse Mib +2,02% a 20.281 punti). La B ...

specie perché la politica non è affatto in vacanza e i nodi emersi anche solo in questi ultimi giorni potrebbero far cambiare e non poco i consensi sui singoli partiti: da Autostrade al Mes, per il ...

