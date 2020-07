Attacco hacker su Twitter: da Biden, Obama e Gates la truffa sui Bitcoin. Il sospetto sulla falla interna (Di giovedì 16 luglio 2020) Quella appena passata per Twitter è stata «una giornata difficile», come l’ha definita il fondatore e amministratore delegato Jack Dorsey. Forse la più difficile, considerando l’entità del danno di immagine e chissà quello economico provocato dal vasto Attacco hacker che ha coinvolto diversi account Vip con una clamorosa truffa di Bitcoin. Erano le 4 del pomeriggio sulla costa orientale degli Stati Uniti quando dai profili di Barack Obama, Joe Biden, Kanye West, Bill Gates ed Elon Musk, solo per citare i più noti, sono partiti messaggi che invitavano a inviare Bitcoin, per ricevere il doppio del denaro in dollari americani. July 16, 2020 Per i tecnici di ... Leggi su open.online

E' una giornata difficile per noi. Così il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha commentato quello che verrà ricordato come uno dei più estesi attacchi hacker messo a segno nei confronti del social network, ...

Enac: sito bloccato, attacco hacker e dati a rischio

"I dati contenuti nel sistemi informatici dell’Ente sono, in ogni caso, salvaguardati in un sistema di backup. L'Enac sta lavorando per ripristinare al più presto la piena funzionalità dei propri sist ...

E' una giornata difficile per noi. Così il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha commentato quello che verrà ricordato come uno dei più estesi attacchi hacker messo a segno nei confronti del social network, ...