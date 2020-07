Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 15 luglio: Superquark vince per un soffio su Come sorelle (Di giovedì 16 luglio 2020) Superquark conquista, di misura, la gara degli Ascolti nel prime time di mercoledì 15 luglio con 2.281.000 telespettatori (share 11,5%) su Rai1. Ascolti tv prime time La serie ‘Come sorelle‘ è stata seguita su Canale 5 da 2.278.000 (share 12,48%) e su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ ha avuto 1.707.000 (share 9,0%) con oltre 27mila interazioni social. Sempre in prima serata su Italia 1 l’appuntamento con gli episodi inediti della serie ‘Chicago Fire’ ha avuto 1.204.000 (share 6.31%), su Rai2 N.C.I.S. ha ottenuto 800.000 (share 4,0%), su La7 ‘Un Povero ricco’ ha registrato 767.000 (share 3,8%) e su Retequattro ‘Firewall- Accesso Negato’ è stato seguito da 739.000 (share 3,82%). Ascolti tv ... Leggi su tvzap.kataweb

