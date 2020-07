Armando Incarnato: la figlia segregata in casa e lui pubblica le chat (Di giovedì 16 luglio 2020) Armando Incarnato è andato in aiuto della figlia che, segregata in casa per una punizione, ha chiesto al padre di andarla a prendere. Armano Incarnato (fonte Instagram @Armando Incarnato )Il cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato tra le sue stories di Instagram parte delle conversazioni che ha avuto con la figlia di sette anni, Michelle. Pare che la bambina abbia chiesto l’aiuto del padre perché la nonna e la mamma l’avevano messa in punizione. In base al castigo, Michelle non poteva uscire di casa e non poteva vedere nessuno dei suoi amichetti. Così, presa dallo sconforto, ha chiesto al padre di andarla a prendere. I due sono molto legati. Il ... Leggi su chenews

ItaTvfan : Uomini e donne Over Armando Incarnato amareggiato dal rimprovero di Mar... - ItaTvfan : #uominiedonne Armando Incarnato risentito dal comportamento di Maria de Filippi - Ileniasa25 : RT @Viperissima_: C'è un po' di Armando Incarnato in Pietro delle Piane. #TemptationIsland - martina_2917 : RT @Viperissima_: C'è un po' di Armando Incarnato in Pietro delle Piane. #TemptationIsland - Viperissima_ : C'è un po' di Armando Incarnato in Pietro delle Piane. #TemptationIsland -