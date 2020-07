Ansia per Lewandowski: la polizia si precipita nella sua villa di Monaco, ma era un falso allarme (Di giovedì 16 luglio 2020) Piccola disavventura per l’attaccante polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, il quale è rimasto con il fiato sospeso per un po’ di tempo. Il capocannoniere della Bundesliga, attualmente, si trova infatti in vacanza, ma le forze dell’ordine sono state allertate in merito ad una possibile irruzione nella sua villa a Monaco. La polizia si è dunque precipitata con le sirene spiegate verso la proprietà del centravanti dei bavaresi salvo poi rendersi conto che nessuno si era introdotto all’interno della villa, bensì si era trattato di un falso allarme. Sospiro di sollievo quindi per Lewandowski, che può continuare a godersi il suo meritato ... Leggi su sportface

Tannhauser00 : @turons89 Ansia per l'appuntamento? - giovannaconfal4 : Oggi sono parecchio in ansia per zampetta felice! Non si comporta come fa di solito, ha passato il pomeriggio sedut… - MassyScalinci : So benissimo che chiunque può soffrire di ansia e attacchi di panico, ma il punto non è questo. Io volevo solo scri… - blueyesss__ : Vi limitate anche voi nella vita per paure e aver addirittura l'ansia perché sai che ti stai autolimitando? So che… - miocugino1 : RT @showsaddictedls: Allora mio cugino mi ha proposto (non so se sia serio o lo abbia detto tanto per) di andare in piscina con lui e i suo… -