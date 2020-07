Uomini e Donne: cancellato a causa di DayDreamer (Di mercoledì 15 luglio 2020) Uomini e Donne solo due giorni a settimana: una decisione di Mediaset per permettere la visione di DayDreamer che con l’attore del momento Can Yaman è una delle soap più seguite e amate Il dating show dell’amore di Maria de Filippi avrà una programmazione ridotta almeno fino al 20 ottobre. DayDreamer-Le ali del sogno andrà in onda, infatti nella prima parte della settimana fino a mercoledì compreso, poiArticolo completo: Uomini e Donne: cancellato a causa di DayDreamer dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

