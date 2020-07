Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 07:10 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale mercoledì 15 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio proseguita ore a margine del Consiglio dei Ministri la trattativa tra governo e azienda su Husky secondo diverse fonti di governo presenti a Palazzo Chigi un accordo su Husky è possibile il confronto è stato tratto molto duro è in corso il lavoro condotto dal premier Giuseppe Conte per migliorare la proposta presentata dall’azienda sul tavolo l’eventuale ingresso di CDP con il 51% e lo scorporo di Trump Ma in queste ore con te con i ministri competenti sarebbe guidando confronto su tutti gli aspetti della corso dalle tariffe all’indirizzo in caso di revoca il governo programma fino al 31 luglio le misure anti covid e resta l’obbligo di mascherine ha detto il ministro al Senato la lotta al Virus non è finita ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: bollettino del 14 luglio, 114 nuovi casi e 17 decessi Fanpage.it Mascherina a scuola solo per gli insegnanti, approvate le linee guida per la ripartenza in Sicilia

Pronto ed approvato all’unanimità il documento redatto dalla task-force regionale per la pianificazione delle attività educative, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e formativo 2020-2021. I ...

Svolta «green» a Prevalle, arrivano i led

L'Amministrazione comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell'intero apparato di pubblica illuminazione del paese. Le lampade a led permetteranno di risparmiare oltre il 70% sui consumi ...

