Ue, Conte: adottare misure straordinarie, no compromessi al ribasso. Così il premier in vista del prossimo Consiglio Europeo Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio Europeo, parla così in merito alle prossime misure da adottare:"In gioco sono i pilastri della Ue, su cui si è costruito un processo di integrazione che ha dato lungo periodo di pace e crescita economica".

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del prossimo Consiglio Europeo, parla così in merito alle prossime misure da adottare:”In gioco sono i pilastri della Ue, su cui si è costruito un ...

"In gioco sono i pilastri della Ue, su cui si è costruito un processo di integrazione che ha dato lungo periodo di pace e crescita economica". Così il premier Giuseppe Conte, in vista del Consiglio eu ...

