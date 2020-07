Uccide 7 Anziani con Iniezioni Letali, Infermiera Ammette gli Omicidi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lavorava in una clinica per veterani in West-Virginia, ne ha uccisi sette iniettando insulina, ha ammesso di averlo fatto di proposito. Era accusata di tentato Omicidio e ha ammesso le sue colpe, si tratta di Reta Mays, ex-Infermiera in una clinica per veterani in West Virginia, ha confessato di aver ucciso 7 Anziani. Lo donna, durante il turno di notte somministrava dosi di insulina ad alcuni uomini molto in là con gli anni, senza che avessero bisogno della sostanza che solitamente viene usata per curare i diabetici. Questa porta ad un bassissimo livello di zuccheri nel sangue, facendo morire il paziente in pochi istanti. Gli Omicidi sono avvenuti tra il luglio 2017 e il giugno 2018, nessuno di loro era diabetico, e dopo aver notato i casi analoghi è scattato l’allarme ed è partita ... Leggi su youreduaction

