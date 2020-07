Turismo: Osservatorio SumUp, comparto riparte da cashless e domestico (2) (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Adnkronos) - Tuttavia, sottolineano gli analisti dell'Osservatorio di SumUp, l'intero comparto si sta rialzando con tenacia e speranza, anche grazie agli italiani che stanno scegliendo di rilanciare il Turismo locale e i piccoli imprenditori del settore: se nel 2019 lo split dei pagamenti nel settore turistico in Italia vedeva un 69% di carte italiane contro un 23% di carte straniere, oggi -, confrontando lo stesso periodo di riferimento - si osserva il dominante 96% di carte italiane, contro il 4% di carte straniere. “Resta evidente - conclude Zola - che in questo momento i lettori di carte possono fare la differenza, fungendo da driver per il Turismo e rappresentando un elemento decisivo nel mettere in sicurezza gli ambienti e rassicurare i turisti. Secondo l'Istat, l'Italia, nonostante si ... Leggi su liberoquotidiano

(Adnkronos) - Tuttavia, sottolineano gli analisti dell'Osservatorio di SumUp, l'intero comparto si sta rialzando con tenacia e speranza, anche grazie agli italiani che stanno scegliendo di rilanciare ...

(Adnkronos) - Il turismo italiano riparte dal cashless ... Lo raccontano i dati dell'Osservatorio di SumUp, la fintech specializzata in lettori di carte portatili e soluzioni di pagamento per Pmi e ...

