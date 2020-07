Traffico Roma del 15-07-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento al Prenestino per incidente rallentamenti tra via di Acqua Bullicante in via Luchino dal Verme incidente al Tuscolano in via Nocera Umbra all’altezza di via Gualdo Tadino possibili disagi Traffico comunque che al momento non è intenso a parte nelle strade dove ci sono lavori è il caso della gattina tra il raccordo anulare via di torricola abbiamo code nei due sensi di marcia code per lavori sul viale di Tor di Quinto tra ponte Milvio e la tangenziale si transita a senso unico alternato sulla via Collatina zona Tor Sapienza per un senso unico alternato rallentamenti chiusa la via della Pisana all’altezza di via Dei Grimaldi la causa l’asfalto rovinato deviazioni Provenendo sia da Bravetta sia da San Giovanni eudes e per dettagli di ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - RichbonesE : RT @virginiaraggi: A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta di una… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 15-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 15-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Porto di Civitavecchia, accordo per lo sviluppo della ferrovia

intervento che favorirà lo sviluppo del traffico merci nel porto di Civitavecchia. “Un passo decisivo per il miglioramento dei collegamenti da e per Roma e per il potenziamento dell’intermodalità nel ...

Civitavecchia, accordo AdSP-Rfi sul potenziamento dei collegamenti ferroviari

Il presidente di Majo: "Si inserisce nel contesto della costituzione della ZLS che passa anche da collegamenti a basso impatto ambientale" Potenziamento delle connessioni ferroviarie tra il porto e la ...

intervento che favorirà lo sviluppo del traffico merci nel porto di Civitavecchia. “Un passo decisivo per il miglioramento dei collegamenti da e per Roma e per il potenziamento dell’intermodalità nel ...Il presidente di Majo: "Si inserisce nel contesto della costituzione della ZLS che passa anche da collegamenti a basso impatto ambientale" Potenziamento delle connessioni ferroviarie tra il porto e la ...