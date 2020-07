Sassuolo-Juventus 3-3: i bianconeri frenano ancora (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Juventus rallenta ancora la sua marcia verso lo scudetto pareggiando a Sassuolo per 3-3. bianconeri padroni del campo per un quarto d’ora con le reti di Danilo e Higuain. Poi solo Sassuolo che la ribalta prima del gol del pareggio di Alex Sandro che salva i bianconeri. La Partita A sorpresa Sarri schiera Chiellini al centro della difesa con De Light, mentre Danilo ed Alex Sandro sono i terzini. Centrocampo confermato con Pjanic, Bentancur e Matuidi. In attacco, c’è Higuain a completare il tridente con Bernardeschi e Ronaldo. 4-2-3-1 per De Zerbi che schiera Consigli tra i pali, Muldur, Chiriches, Peluso e Kyryakopulos. A centrocampo, Magnanelli e Locatelli. In avanti, Djuric, Boga e Berardi sostengono Caputo. Parte forte la Juventus al ... Leggi su sport.periodicodaily

