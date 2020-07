Recovery fund, Conte alla Camera: 'Intesa entro luglio, no a compromessi al ribasso' LA DIRETTA (Di mercoledì 15 luglio 2020) "L'Italia ha contribuito in misura decisiva a orientare le risposte che l'Europa è chiamata a dare per essere all'altezza della sua storia, della sua civiltà, del suo destino". Il premier Giuseppe ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - fattoquotidiano : RECOVERY FUND L'affondo. Il Financial Times contro il premier Mark Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” [LEGG… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire… - CarlottaMiller_ : RT @fattoquotidiano: Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza, sar… - zazoomblog : Conte “No a compromessi al ribasso Recovery Fund entro luglio” - #Conte #compromessi #ribasso #Recovery -