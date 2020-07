Palermo: Polizia sventa truffa ad anziano, un arresto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Palermo ha sventato una truffa ai danni di un anziano e arrestato un uomo di 30 anni. A seguito di numerose segnalazioni pervenute, riguardanti sinistri stradali sospetti, riconducibili alla cosiddetta “truffa dello specchietto”, ed in danno di fasce deboli come quelle degli anziani, la Polizia ha predisposto servizi specifici volti al contrasto del fenomeno. In questo contesto, le Volanti San Lorenzo e Mondello, hanno tratto in arresto D.A.G., che si era reso responsabile di una tentata truffa aggravata. L'uomo è stato, altresì, denunciato, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Nello specifico, i poliziotti, durante ... Leggi su liberoquotidiano

