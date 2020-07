Maltempo, due morti a Palermo. Un testimone “Chiedevano aiuto” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ho visto il marito scendere dall’auto”, “chiedeva aiuto per la moglie, rimasta dentro l’auto”, dice all’ITALPRESS l’autista di un tir che avrebbe assistito alla scena in cui a Palermo hanno perso la vita due persone a causa di un violento nubifragio. mpa/abr/red L'articolo Maltempo, due morti a Palermo. Un testimone “Chiedevano aiuto” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

