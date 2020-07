**Maltempo: auto intrappolata nell'acqua, due dispersi a Palermo** (Di mercoledì 15 luglio 2020) Palermo, 15 lug. (Adnkronos) - Due persone sono disperse a Palermo dopo essere rimasti intrappolati nella propria in un sottopasso allagato di Palermo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i due si trovavano nell'automobile quando il mezzo si è spento e non sono riusciti a uscire dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando i corpi. "Li stiamo ancora cercando", si limita a dire il comandante provinciale dei Vigili Agatino Carrolo. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : **Maltempo auto

Erano in un'auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi Il maltempo che ha investito una ...Sono diversi gli automobilisti salvati da poliziotti e vigili del fuoco rimasti intrappolati nelle loro auto nei sottopassaggi allagati dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla Città. Sui ...