Lupo di Otranto, Ministro Costa: “E’ stato catturato e trasferito lontano dal pubblico” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ho appreso che il Lupo di Otranto, che nei giorni col suo carattere troppo socievole aveva strappato con un morso il vestito di una bambina e ferito non gravemente una turista mentre faceva jogging, è stato catturato dai tecnici del gruppo faunistico del Parco Nazionale della Majella con il supporto dei Carabinieri Forestali e in Costante contatto con ISPRA, ed è già stato trasferito al Centro Tutela Fauna di Monte Adone, vicino Bologna, che come Ministero conosciamo bene e dove esiste un’area specifica dove potrà convivere con altri esemplari della sua specie, lontana dal pubblico”: così il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa commenta la notizia della cattura ... Leggi su meteoweb.eu

