“L’altro centro storico”: tour nel degrado della bellezza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – “Qui servirebbe un po’ più di illuminazione per evitare che un luogo caratteristico si trasformi in qualcosa di diverso”. “E poi quelle macchine lì non dovrebbero starci, non si può sostare in quel modo”. “E questo doppio senso? No, non scherziamo… questa strada, così stretta, dovrebbe essere tutta la vita a senso unico”. Frasi carpite qua e là in due ore intense trascorse tra i vicoli di Benevento. Eravamo con Luigi Marino (presidente del comitato di quartiere centro storico), un tecnico del Comune, gli assessori Luigi Ambrosone e Carmen Coppola, il consigliere comunale Antonio Puzio e il comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco. Siamo partiti da via 3 settembre, una delle intersezioni con via del ... Leggi su anteprima24

sereni4keystone : @PierMaran @LanzaniRomano Bravo @PierMaran, molto apprezzata come iniziativa. Ma non pensa che tutte le ciclabili c… - insudj : @SanremoI Uno ha scritto centro di gravità permanente l'altro è battiato - bruno10103369 : @fattoquotidiano @gadlernertweet Poi altri 15, a Pomezia, e pure qui, niente non ti ci ho mai visto. L'unica volta… - leovvi : @ziguataneo @Nilic_Kirillov scusami, per 10 impiegati che non mangiano piu' in centro, ce ne saranno 5 che mangeran… - mbmarino : @2015tiziana Guarda, abitare in Centro è bello ma bisogna saper scegliere bene, altrimenti è solo scomodissimo: rum… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’altro centro Modem, così Tim mi costringeva al doppio addebito Il Salvagente