Grey Cat Jazz Festival 2020: il programma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bonarelli di Follonica, PMBquadro, Pro Loco Marina di Grosseto e Principina a Mare, Associazione Alfio Benincasa di Castelnuovo Val di Cecina, Travel Today - Tour Operator. Leggi su nove.firenze

Nonostante le fortissime limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, Grey Cat festival non farà mancare la sua presenza nell’estate 2020 con il suo programma ricco ed articolato, Domenica 26 ...

Castello d’autore e Grey Cat per l’estate scarlinese

Sarà un calendario ridotto quello degli eventi estivi a Scarlino, per effetto del Covid, ma di qualità. Ad inaugurare la stagione estiva al Castello di Scarlino sarà l’Apocrifa Orchestra con il trio v ...

