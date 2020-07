Gori bis, consiglieri più assenti Maglia nera a Stucchi e Ribolla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le presenze in aula sono calate al 94%. consiglieri del Carroccio nel mirino di Paganoni che tiene i conti. Leggi su ecodibergamo

oldo_bis : RT @mariamacina: Travaglio puo' vomitare tutto il fango di cui è capace. Ma Gori è il terzo sindaco d'Italia per consensi su 105 comuni cap… - oldo_bis : RT @dadoricca: Conosco @giorgio_gori dal 2011 e lo stimo parecchio. Indegna la definizione di Travaglio che lo appella “Giorgio Covid”. No… - lenuccia82 : @gaiatortora @BaliaLuigi @giorgio_gori Gradito il bis. - ollie_bis : RT @LucaBizzarri: “La politica è sangue e merda” diceva quello, c’è un limite, secondo me, anche alla lotta politica. Giorgio Gori chiamato… - ollie_bis : RT @giuliaselvaggi2: Ringrazio infinitamente Marco #Travaglio perché mi facilita il lavoro: da anni dico che oltre a non capire nulla di di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gori bis Sala fa il "ganassa" sul 2021. Ma la classifica fa tremare il Pd ilGiornale.it Sala fa il "ganassa" sul 2021. Ma la classifica fa tremare il Pd

«Ho già detto che non so se mi ricandiderò perchè voglio il meglio per Milano, se avrò la forza, le motivazioni e la salute per farlo credo che, con un filo di arroganza, nessuno come me può farlo, ma ...

«Ho già detto che non so se mi ricandiderò perchè voglio il meglio per Milano, se avrò la forza, le motivazioni e la salute per farlo credo che, con un filo di arroganza, nessuno come me può farlo, ma ...