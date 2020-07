Galyn Görg: morta la ballerina di Fantastico 6, apparve anche in Lost (Di mercoledì 15 luglio 2020) Galyn Görg è morta il 15 luglio 2020 a 56 anni: ballerina ed attrice era nota per la sua partecipazione alle serie tv Lost e a numerosi programmi tv italiani di successo, da Fantastico a SandraRaimondo Show. Galyn Görg è morta oggi 15 luglio 2020: aveva 56 anni. L'annuncio è stato dato da Steve LaChance, il ballerino e coreografo che aveva lavorato con lei in alcuni programmi televisivi. Galyn era molto nota al pubblico televisivo degli anni '80 per aver partecipato a show di grande successo come Fantastico 6 e SandraRaimondo Show, ma era apparsa anche nella serie tv Lost. Galyn Görg era nata il 15 luglio del 1964, esattamente 56 anni fa, la ... Leggi su movieplayer

AlessandroForn6 : @axelvassallo @dariosci1 @LCuccarini Unica Galyn Görg! Gazie Alessandro!Il sorriso e la bravura di #GalynGörg sono… - laltra_opinione : Una brutta notizia: è morta Galyn #Görg. Addio all’attrice e ballerina di Fantastico 6 e SandraRaimondo Show. Per u… - CronacaSocial : ? Lutto nel mondo della #TV. Morta la ballerina Galyn Görg. Il dolore di Lorella Cuccarini. LEGGI??… - CiaoKarol : Galyn Görg è morta a 56 anni nel giorno del suo compleanno. È stata la ballerina di ‘Fantastico’: Galyn Görg è mort… - DanzaDanceit : ?? Purtroppo stamattina ci ha lasciati la ballerina/attrice GALYN GöRG Dettagli della sua carriera di successo… -

