Fiere e sagre, operatori in difficoltà La lettera: collaboriamo per riaprire (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fiva scrive una lettera ai sindaci bergamaschi, dopo «143 giorni senza lavoro». Mauro Dolci: «Pronti a collaborare per riaprire in sicurezza». Leggi su ecodibergamo

Fiva scrive una lettera ai sindaci bergamaschi, dopo «143 giorni senza lavoro». Mauro Dolci: «Pronti a collaborare per riaprire in sicurezza». Gli ambulanti hanno scritto una lettera aperta ai sindaci ...

Nuova ordinanza Lombardia: cosa cambia per parrucchieri, bar, sale giochi e sagre / PDF

Milano, 15 luglio 2020 - Non solo stop all'uso delle mascherine all'aperto e possibilità di tornare a leggere il giornale o giocare a carte al bar. Ad accompagnare la nuova ordinanza, firmata oggi dal ...

