Di Biagio: “Mi aspetto una reazione, non mi sento assolutamente tradito” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico della Spal Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di domani sera contro l’Inter: “Penso sia lecito e doveroso avere una reazione, che in qualche modo sto cercando di ottenere a tutti i costi, anche se domenica non è avvenuta sotto tutti i profili. Si può perdere dando qualcosa in più e non siamo andati bene per niente. Non siamo rassegnati, perché i segnali dall’allenamento arrivano e non ho questa percezione. Non aspettatevi da me che io possa scappare, non è una cosa che conosco” Il tecnico si è soffermato sul momento difficile della sua squadra: “Non mi sento assolutamente tradito. I ragazzi li vedo in allenamento e danno il massimo. In partita sono invece impauriti e non so perché. Da quando ... Leggi su alfredopedulla

