Corte Ue salva Apple, non dovrà rimborsare 13 miliardi all'Irlanda: 'Nessun vantaggio fiscale'" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per la vicepresidente e responsabile alla Concorrenza Margrethe Vestager è un duro colpo. E non solo per lei ma anche, e soprattutto, per la lotta all'elusione fiscale nell'Unione europea. Il ... Leggi su europa.today

Cangiu47 : Il Dl semplificazioni salva De Magistris: no di Corte conti - MarinaCelestePR : RT @Adriana94294185: @MarinaCelestePR @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Il problema è che neanche la corte costituzionale si salva! Si è butt… - Adriana94294185 : @MarinaCelestePR @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Il problema è che neanche la corte costituzionale si salva! Si è b… - MariaLu91149151 : @GiancarloDeRisi @marcell32459385 Salva gli italiani ,sei da corte marziale! - tax_tweet : La Corte delinea i limiti all’uso manipolativo del tempo nel risanamento della finanza locale @RoccoTodero -

Ultime Notizie dalla rete : Corte salva Nuovo regalo a DeMa, il Governo prepara il salva-Napoli bis Il Mattino Bus incendiato, autista Sy ai giudici: “Salvini piccolo duce, io volevo salvare vite”

Ha parlato in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano Ousseynou Sy, l'autista che nel marzo del 2019 ha dirottato e incendiato un autobus a San Donato Milanese con a bordo cinquanta studenti delle ...

Pezzopane: “Salviamo i tribunali minori ma no alle menzogne della destra“

“Nel dibattito pre elettorale ad Avezzano si ascoltano esternazioni sulla vicenda dei tribunali davvero fantasiose e menzognere. Meglio fare subito po’ di chiarezza sulla questione tribunali d’Abruzzo ...

Ha parlato in aula davanti alla Corte d'Assise di Milano Ousseynou Sy, l'autista che nel marzo del 2019 ha dirottato e incendiato un autobus a San Donato Milanese con a bordo cinquanta studenti delle ...“Nel dibattito pre elettorale ad Avezzano si ascoltano esternazioni sulla vicenda dei tribunali davvero fantasiose e menzognere. Meglio fare subito po’ di chiarezza sulla questione tribunali d’Abruzzo ...