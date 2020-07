Coronavirus: 938 nuovi casi in Catalogna in 24 ore (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - La Catalogna ha registrato 938 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal Dipartimento della Salute, citato dall'agenzia Efe. Il maggior numero di casi, ... Leggi su corrieredellosport

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 900 contagi, precisamente 938 casi di Covid-19, di cui 246 rilevati a Barcellona, 199 a Lleida e 138 a Segrià. Secondo il Dipartimento della Salute, ...

Tuttavia, riporta la Vanguardia, di fronte a un focolaio incontrollato di coronavirus, il governo ha approvato la nuova risoluzione in tempo record e l'ha già presentata al tribunale per i contenziosi ...

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 900 contagi, precisamente 938 casi di Covid-19, di cui 246 rilevati a Barcellona, 199 a Lleida e 138 a Segrià. Secondo il Dipartimento della Salute, ...Tuttavia, riporta la Vanguardia, di fronte a un focolaio incontrollato di coronavirus, il governo ha approvato la nuova risoluzione in tempo record e l'ha già presentata al tribunale per i contenziosi ...