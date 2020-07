Cinema: Marateale torna a fine luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cinema: Marateale si terrà i prossimi 31 luglio e 1 agosto. torna la kermesse Cinematografica nella Perla del Tirreno Marateale si farà. Nonostante la terribile pandemia mondiale legata alla diffusione del Covid19, con cui abbiamo dovuto fare i conti negli ultimi mesi e che ha messo in difficoltà tutti i settori professionali del nostro paese, la… L'articolo Cinema: Marateale torna a fine luglio Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Al centro delle due giornate che caratterizzeranno “Marateale”, che fino allo scorso anno portava il nome di “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, incontri, ...Cresce l’attesa per “Marateale”, una delle prime manifestazioni cinematografiche italiane in presenza dopo il lockdown, che si terrà i prossimi 31 luglio e primo agosto, come di consueto nella splendi ...