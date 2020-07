Campania, l’assessore alla scuola si scusa per il caos date (ma ancora non si sa quando si inizia) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Su Facebook, ieri, l’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, si è scusata con famiglie e presidi per aver annunciato la data di inizio della scuola per il 24 settembre. Una data indicata in contraddizione con quanto dichiarato dal ministro Azzolina, che aveva invece indicato per la riapertura degli istituti la data del 14 settembre. La Fortini ha addebitato il caos date alla nomina di Arcuri a commissario per la riapertura delle scuole in sicurezza. “Questo ci ha fatto tornare sui nostri passi. Resto convinta che non sia opportuno interrompere le lezioni ad appena qualche giorno dall’inizio, ma la Regione non può restare fuori rispetto al piano tamponi e test sierologici, che qui riguarderà circa 180 mila persone, ed ... Leggi su ilnapolista

napolista : Campania, l’assessore alla scuola si scusa per il caos date (ma ancora non si sa quando si inizia) Su Facebook, la… - moliseweb : Campobasso. L'assessore Niro incontra il vice presidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola - ninomasella : RT @InuUrbanistica: Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica della Regione Campania, ha avuto l’onere e l’opportunità di osservare da vic… - MStramandinoli : RT @InuUrbanistica: Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica della Regione Campania, ha avuto l’onere e l’opportunità di osservare da vic… - NotizieMolise : Trasferimenti idrici Molise-Campania, incontro a Bojano tra l’assessore Niro e il vicepresidente Bonavitacola -

Ultime Notizie dalla rete : Campania l’assessore Napoli, una rete per la tutela ambientale: primo incontro in commissione ’Qualità della Vita’ Eco dalle Città