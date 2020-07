Camilla, l’eterna seconda che un giorno (forse) sarà regina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Compie 73 anni il 17 luglio, Camilla di Cornovaglia, moglie del principe Carlo d’Inghilterra, e (per ora) nulla è dato sapere su come trascorrerà la giornata. Certo è che le riunioni di famiglia per quest’anno sono state tutte rimandate per questione di sicurezza, e anche se ormai la fase più acuta della pandemia sembra alle spalle, tanto che le residenze reali sono state riaperte al pubblico, la prudenza resta d’obbligo. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Camilla l’eterna Celina Seghi, la prima grande sciatrice azzurra 9 colonne