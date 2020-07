Barletta in lutto per la morte di Pasquale Simone, Michele Chiarulli e Giovanni Pinto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre giovani vite spezzate all’alba di mercoledì 15 luglio sulla strada statale 170 che da Barletta conduce ad Andria. Tre giovani (due di 17 anni e un diciannovenne) hanno perso la vita dopo essere stati travolti da un furgone che sopraggiungeva in direzione Andria, nello stesso senso di marcia. Erano circa le cinque del mattino. Pasquale Simone (17 anni), Michele Chiarulli (19 anni) e Giovanni Pinto (17 anni), di ritorno da una nottata con amici, stavano percorrendo la statale a bordo di una bicicletta a pedalata assistita. Erano tutti sulla stessa bici sulla quale sono stati travolti. Bici il cui transito, tra l’altro, era vietato su quella strada extraurbana. Quelli a bordo del mezzo stavano invece andando a lavorare. Due dei tre giovani in ... Leggi su laprimapagina

TeleDehon : BARLETTA IN LUTTO PER TRE GIOVANI VITE SPEZZATE -