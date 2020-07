Autostrade, come mi sento più ricco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se dobbiamo stare dietro alla propaganda di governo, Conte davvero fastidioso in testa, oggi siamo tutti più ricchi: abbiamo un’autostrada. Se proprio ci va male, abbiamo un casello, un guard rail. Voglio l’uscita San Cesareo, un pedaggio da incassare, che regalo! E’ nostro, è nostro, un bene “riconsegnato nelle mani dei legittimi proprietari”, dichiarazione della ministra Catalfo.Ma è proprio quello che volevamo? A Roma siamo proprietari dei bus dell’Atac che vanno a fuoco, allora è colpa nostra? E la metropolitana per mesi in diverse stazioni con le scali mobili fuori uso (io non sono stato, vostro onore)? E, ora, se incontriamo una buca sulla Salerno-Reggio Calabria, dobbiamo sentirci responsabili? Siamo proprietari della scuola pubblica, ma non possiamo decidere se riapre, quando riapre, come riapre, e ... Leggi su huffingtonpost

