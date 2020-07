Ambulante abusivo, intervengono i Carabinieri ad Avella. (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione di Avella, nel corso di controlli mirati anche al contrasto del commercio abusivo, hanno sanzionato un Ambulante intento ad esercitare, in località Fusaro, l'attività su ... Leggi su gazzettadiavellino

riviera24 : Ventimiglia, ambulante abusivo strattona agente di polizia locale e lo ferisce - UnioneSarda : #Sardegna - Controlli al #Poetto: multati un ambulante abusivo e una donna che fuma in spiaggia - Casella_Chris77 : RT @lanuovasardegna: Cagliari, vigili in spiaggia: multa a un ambulante abusivo e a una donna che fuma - lanuovasardegna : Cagliari, vigili in spiaggia: multa a un ambulante abusivo e a una donna che fuma - UnioneSarda : #Sardegna - Controlli al #Poetto di #Cagliari: multati un ambulante abusivo e una donna che fuma in spiaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulante abusivo Ventimiglia, ambulante abusivo strattona agente di polizia locale e lo ferisce Riviera24 Avella. Abusivismo commerciale, multato ambulante dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Avella, nel corso di controlli mirati anche al contrasto del commercio abusivo, hanno sanzionato un ambulante intento ad esercitare, in località Fusaro, l’attività su a ...

Ventimiglia, ambulante abusivo strattona agente di polizia locale e lo ferisce

Ventimiglia. Ha inseguito un commerciante ambulante abusivo insieme alla collega, ma è stata strattonata e ferita, fortunatamente in modo non grave. E’ successo stamani in centro a Ventimiglia. Gli a ...

I Carabinieri della Stazione di Avella, nel corso di controlli mirati anche al contrasto del commercio abusivo, hanno sanzionato un ambulante intento ad esercitare, in località Fusaro, l’attività su a ...Ventimiglia. Ha inseguito un commerciante ambulante abusivo insieme alla collega, ma è stata strattonata e ferita, fortunatamente in modo non grave. E’ successo stamani in centro a Ventimiglia. Gli a ...