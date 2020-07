Altobelli: «La Lazio è la prima vittima di questo coronavirus» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni Alessandro Altobelli, ex attaccante di Inter e Juventus, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni «Ero curioso di vedere come sarebbe ripartito. Avessi avuto un euro, prima della sosta, l’avrei puntato sulla Lazio. Non so quante vittorie consecutive, il bel gioco, Immobile che toccava un pallone e faceva due gol. La Lazio è la prima vittima di questo coronavirus. Rischiano di perdere il secondo e anche il terzo posto». INTER – «Conte ha fatto un buon percorso. Peccato non aver sfruttato i passi falsi della Juve. Ha ... Leggi su calcionews24

