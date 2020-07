Allerta meteo gialla 15 luglio: Calabria e Sicilia le regioni più colpite (Di mercoledì 15 luglio 2020) Situazione di Allerta meteo importante per quanto riguarda l’Italia in queste ultime ore. Allerta gialla in molte città italiane nelle scorse ore, visto l’ondata di maltempo che ha colpito una parte dello Stivale. In particolare sono Calabria e Sicilia le zone più a rischio e colpite in questo mercoledì 15 luglio, ma anche al nord … L'articolo Allerta meteo gialla 15 luglio: Calabria e Sicilia le regioni più colpite NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

DPCgov : ??#allertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #16luglio, in Puglia. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti t… - martiinaciligot : comunque l’allerta meteo di sabato c’è per voi che state impallando Twitter da una settimana tra Raya e Blubay, magari mollate un po’ - AndreGiovannoni : RT @DPCgov: ??#allertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #16luglio, in Puglia. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in s… - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: ??#allertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #16luglio, in Puglia. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in s… - FrancoBove1965 : RT @DPCgov: ??#allertaGIALLA per rischio temporali, giovedì #16luglio, in Puglia. L'allerta meteo-idro ti avvisa che potresti trovarti in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Allerta Meteo Estofex, ancora maltempo in Sicilia: allarme per grandine di grandi dimensioni Meteo Web Nuova truffa: l’Inps allerta i contribuenti, ecco come non farti fregare

Ci risiamo, è in atto un nuovo tentativo di truffa a danno dei contribuenti tramite il metodo dell’Email phishing. A darne notizia è la stessa Inps, la quale, con un comunicato sul proprio sito, mette ...

Meteo Benevento: discreto martedì, variabile mercoledì, discreto giovedì

Aggiornamento previsioni meteo Benevento, martedì, 14 luglio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di o ...

Ci risiamo, è in atto un nuovo tentativo di truffa a danno dei contribuenti tramite il metodo dell’Email phishing. A darne notizia è la stessa Inps, la quale, con un comunicato sul proprio sito, mette ...Aggiornamento previsioni meteo Benevento, martedì, 14 luglio: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di o ...