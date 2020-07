Agguato a Manuel Bortuzzo, chiesti 16 anni in appello per i due aggressori: sentenza attesa per il 23 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ attesa per il prossimo 23 luglio la sentenza del processo d’appello che vede imputati Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, già condannati in primo grado per l’Agguato messo in atto nei confronti di Manuel Bortuzzo nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma. La Procura generale ha chiesto che venga confermata in appello la sentenza di primo grado, che ha condannato a 16 anni di carcere i due aggressori. Prosciolti dai futili motivi, Marinelli e Bazzano sono accusati di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, porto, detenzione e ricettazione della pistola calibro 38 e rissa. In quella maledetta notte in cui Bortuzzo rischiò ... Leggi su sportfair

