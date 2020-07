Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 09:15 (Di martedì 14 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 8.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA PALMIRO TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA SI STA IN CODA ANCHE SULL’ULTIMO TRATTO DELLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA BRACCIANESE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO #SANTAMARIADIGALERIA , PROVOCA CODE DA VIA DI #TRAGLIATELLA VERSO #Roma . RIPERCUSSIONI IN IMMISSIONE DA #ANGUILLARESE E #VIADELLASTAZIONEDICESANO SULLA ARDEATINA CODE ... Leggi su romadailynews

