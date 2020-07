UltraPop Festival, scopriamo The Old Guard in diretta su Twitch (Di martedì 14 luglio 2020) Il nuovo atteso film originale Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli è al centro dell'incontro di oggi all'UltraPop Festival! The Old Guard sarà protagonista dell'incontro di oggi all'UltraPop Festival a partire dalle ore 15:00. Insieme ad Andrea Guglielmino, giornalista e critico, a Sbabby, cosplayer e streamer, e ai nostri Luca Liguori e Valentina Ariete, parleremo del nuovo film originale di Netflix che vede Charlize Theron, Luca Marinelli e Matthias Schoenaerts nei panni di un gruppo di mercenari immortali. Sarà l'inizio di una nuova saga action? E se sì, cosa possiamo aspettarci dagli eventuali sequel? The Old Guard racconta la storia di un gruppo di soldati immortali che opera attraverso le diverse epoche storiche. Intrappolata ... Leggi su movieplayer

