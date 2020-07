Tragica giornata in mare: giovane finisce in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProcida (Na) – Una tranquilla giornata al mare all’insegna del relax si è trasformata in tragedia a Procida. Ieri pomeriggio, un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito alla gamba sinistra in seguito ad un violento impatto con l’elica del gommone e rischia l’amputazione. Aveva deciso di noleggiare un gommone con i suoi quattro amici ma qualcosa è andato storto. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente che ha portato il ragazzo a scivolare e cadere in mare colpendo l’elica. Il 35enne è stato immediatamente trasportato all’ospedale Gaetanina Scotto e poi trasferito in elicottero con codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Intanto la Capitaneria di ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Tragica giornata Tragica giornata in montagna Due morti: val Codera e Berbenno La Provincia di Sondrio Tragedia a Taormina: 20enne cade sugli scogli, batte la testa e muore

Tragico incidente nella giornata di oggi sulla costa di Taormina. Intorno alle 14 un uomo di origine tunisina con cittadinanza italiana, Fakher Ben Dlala, 19 anni, residente a Giardini Naxos, ha perso ...

Giornata mondiale degli squali, niente da festeggiare: sterminati da pesca illegale e inquinamento

Oggi 14 luglio è la Giornata mondiale degli squali ... L’estinzione anche di uno di questi predatori dal nostro mare sarebbe una tragica perdita per l’intero ecosistema marino”, ha detto Giulia Prato, ...

