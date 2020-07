Spacciatore di Pomezia in ‘trasferta’ ad Aprilia: beccato con mezzo chilo di hashish e denaro contante (Di martedì 14 luglio 2020) Nella giornata di ieri, lunedì 13 luglio 2020, intorno alle ore 16:30, ad Aprilia (Lt), i militari del locale Norm, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” un 32enne residente a Pomezia (RM) poiché trovato in possesso, nel corso di perquisizione personale e veicolare, di “500 gr di hashish e 830 euro in contanti” provento dell’attività illecita. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’a.g. Spacciatore di Pomezia in ‘trasferta’ ad Aprilia: beccato con mezzo chilo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

