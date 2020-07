Rosanna Cancellieri a Vite da Copertina, è ufficiale: addio Ciacci e Casalegno (Di martedì 14 luglio 2020) La notizia circolava da qualche giorno, ora è arrivata l’ufficialità: Rosanna Cancellieri è la nuova conduttrice di Vite da Copertina. addio dunque a Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, che hanno condotto il format nella stagione televisiva appena conclusa. Format, tra l’altro, ereditato da Alda D’Eusanio, che ha presentato l’edizione 2018. Ad oggi non si conoscono … L'articolo Rosanna Cancellieri a Vite da Copertina, è ufficiale: addio Ciacci e Casalegno proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

La notizia circolava da qualche giorno, ora è arrivata l’ufficialità: Rosanna Cancellieri è la nuova conduttrice di Vite da copertina. Addio dunque a Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, che hanno c ...C’è qualcuno che ci tiene a smentire ogni pettegolezzo su un eventuale ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per il quale, si sa, ci sono lavori in corso da un po’ di tempo e, di pari passo a qu ...