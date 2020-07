Roberto Formigoni assolto a Cremona. Non c'è stata corruzione (Di martedì 14 luglio 2020) Roberto Formigoni assolto a Cremona per il presunto giro di tangenti nella sanità. Insieme all'ex presidente della Regione Lombardia assolti anche l'ex direttore generale dell'assessorato regionale alla Sanità Carlo Lucchina e Simona Mariani, ex dg dell'Azienda ospedaliera di Cremona. è il verdetto del tribunale di Cremona dopo che la procura aveva chiesto l'assoluzione. Formigoni era accusato di corruzione nell`ambito della fornitura di due acceleratori lineari per terapie oncologiche "Vero" all`ospedale di Cremona e all'Istituto dei Tumori (quest'ultima poi non andata in porto). Leggi su iltempo

